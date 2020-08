In der zurückliegenden Woche präsentierten sich die internationalen Aktienmärkte nach zwei vorangegangenen schwächeren Wochen wieder einmal in freundlicher Verfassung. Der MSCI World (Euro)-Index konnte um + 2,5 % zulegen.Das Thema des möglicherweise anstehenden oder gar schon eingesetzten Ausbruchs einer 2. Welle der Corona-Pandemie trat in der letzten Woche in den Hintergrund, möglicherweise auch deshalb, weil sich die Corona-Todesfallraten in den Industriestaaten anhaltend zurückbilden und in diesem Umfeld das Risiko künftiger neuer staatlicher Lockdown-Maßnahmen auch weiterhin wohl doch eher als begrenzt einzustufen ist. Zudem ist festzuhalten, dass sich - entgegen der derzeitigen Tendenz in Gesamteuropa - in den USA auch die registrierten Corona-Neuinfektionszahlen seit ihrem Tagesspitzenwert vom 24.07. nun bislang kontinuierlich rückläufig entwickeln.

