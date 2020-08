CyberArk (NASDAQ:CYBR), wurde als Leader in den Gartner Magic Quadrant 2020 in der Kategorie Privileged Access Management1 aufgenommen. Zum zweiten Mal in Folge belegt das Unternehmen sowohl bei Umsetzungsfähigkeit als auch Visionskraft die beste Positionierung.

CyberArk bietet die umfassendste Lösung für den Schutz privilegierter Konten, Berechtigungen und vertraulicher Daten im Zusammenhang mit Menschen, Anwendungen und Maschinen in Cloud- und Hybrid-Umgebungen. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Verwaltung privilegierter Zugriffe ermöglicht CyberArk Unternehmen jeder Größe, Risiken zu minimieren, die betriebliche Effizienz zu optimieren sowie moderne Technologien und Infrastrukturen wie Cloud, DevOps und Prozessautomatisierung auf sichere Weise einzusetzen, um ihr Unternehmen zu transformieren.

"Wie dieser Bericht zeigt, reift der Markt für Privileged Access Management durch die beschleunigte Einführung weiter aus", so Marianne Budnik, CMO, CyberArk. "Mit Privileged Access Management als Grundlage liefert die Identitätssicherheitsstrategie von CyberArk innovative Lösungen, die seine Kunden dazu befähigen, sich in dynamischen und oft unvorhersehbaren Geschäftsumgebungen zurechtzufinden, während sie gleichzeitig die vorhandenen Ressourcen maximieren und vor den zunehmenden Cyberbedrohungen schützen."

Gartner Peer Insights dokumentiert Kundenerfahrungen durch verifizierte Bewertungen und Peer Reviews von IT-Experten in Unternehmen. Hier einige Beispiele für die CyberArk-Bewertungen, die bis zum 25. März 2020 abgegeben wurden:

"Ich arbeite seit über sechs Jahren direkt mit CyberArk zusammen. CyberArk ist der beste Anbieter, mit dem ich in meiner über 20-jährigen IT-Karriere zu tun hatte. CyberArk verfolgt eine klare Vision und eine offene Kommunikationsstrategie in Bezug auf Produkte und Support. CyberArk liefert großartige Produkte, die im Privileged-Access-Management-Segment führend sind." IT-Sicherheitsmanager, Finanzindustrie [vollständiges Review lesen]

"Wir haben CyberArk zur Deckung unseres Bedarfs bei der Verwaltung von Geheiminformationen in unseren Anwendungen implementiert. Nach umfangreicher Einführung durch unser Forschungs- und Entwicklungsteam wurde die Lösung schließlich in Produktion und Infrastruktur bereitgestellt. Die Lösung erfüllt alle unsere Bedürfnisse und deckt zudem künftige Anforderungen ab, wie die Verwaltung des selektiven Fernzugriffs (Anbieter: Alero), unseren Wechsel zu IaaS mit Conjur oder SaaS für Unternehmensanwendungen (PSM for Cloud). Senior Manager Corp IAM Program Lead, Fertigungsindustrie [vollständiges Review lesen]

"CyberArk hilft uns, wichtige Bedrohungen und Schwachstellen zu identifizieren und dafür zu sorgen, dass diese Schwachstellen beseitigt werden, bevor Schlimmeres passiert. Mit unseren Schwachpunkten umzugehen und sie zu überwinden, ist eine eher präventive Lösung. Sie erleichtert die Verwaltung der Passwörter privilegierter Benutzer- und Servicekonten, bei denen Passwort- und Session-Management-Lösungen nicht mehr ausreichen. Darüber hinaus können wir alle Zugriffe auf unsere physischen oder virtuellen Server aufzeichnen. Somit ist jetzt alles unter Kontrolle unsere Sicherheit bereitet uns keine Sorgen mehr." Netzwerk- und Sicherheitsingenieur, Dienstleistungsbranche [vollständiges Review lesen]

Ein Freiexemplar des Gartner Magic Quadrant 2020 for Privileged Access Management können Sie hier herunterladen: https://lp.cyberark.com/gartner-mq-pam-leader-de

Über CyberArk

CyberArk (NASDAQ:CYBR) ist weltweit führend im Segment Privileged Access Management, einer kritischen Ebene der IT-Sicherheit zum Schutz von Daten, Infrastruktur und Vermögenswerten in Cloud- und Hybrid-Umgebungen und in der gesamten DevOps-Pipeline. CyberArk bietet die branchenweit umfassendste Lösung zur Minderung von Risiken in Verbindung mit privilegierten Zugriffsrechten und vertraulichen Informationen. Das Unternehmen genießt das Vertrauen der weltweit führenden Organisationen, darunter mehr als 50 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, wenn es um den Schutz vor externen Angreifern und böswilligen Insidern geht. Als globales Unternehmen unterhält CyberArk seinen Hauptsitz in Petach Tikva, Israel, sowie seine US-Zentrale in Newton, Massachusetts. Weitere Niederlassungen des Unternehmens befinden sich in ganz Amerika, EMEA, im asiatisch-pazifischen Raum und in Japan. Nähere Informationen über CyberArk sind verfügbar unter https://www.cyberark.com/. Lesen Sie die CyberArk-Blogs, oder folgen Sie uns auf Twitter unter @CyberArk, LinkedIn oder Facebook.

