FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VEGASTE TECHNOLOG.CORP WNT1 CA92255Q1019
AB/FROM ONWARDS 10.08.2020 17:13 CET
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VEGASTE TECHNOLOG.CORP WNT1 CA92255Q1019
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