Darum geht's im Video: Nach TikTok nun Tencent: Die USA nehmen den nächsten chinesischen Digitalkonzern ins Visier - und wir befinden uns bereits mitten in einem "digitalen Krieg" zwischen den beiden Großmächten. Zudem berichtet Markus Miller, warum die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum derzeit so volatil sind und was es von staatlicher Stelle in Krypto-Deutschland, den USA und von der chinesischen Zentralbank Neues gibt. 00:00 - Die USA & China im digitalen Krieg 13:41 - Die Kursgewinne bei Bitcoin & Co 20:20 - Verwahrung in den USA, Bafin & Zentralbank