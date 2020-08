(Technische Wiederholung)

Von Steve Goldstein

LONDON (Dow Jones)--Die US-Notenbank Fed hat die von fünf Banken eingereichte Beschwerde gegen den von ihr durchgeführten Stresstest zurückgewiesen.

Bei BMO Financial, Capital One Financial, Citizens Financial, The Goldman Sachs Group und Regions Financial habe jeweils eine Überprüfung stattgefunden, an dem eine unbeteiligte Partei beteiligt gewesen sei, die die Ergebnisse des Stresstests analysiert und bewertet habe, so die Fed.

Die Testergebnisse seien auf Fehler hin geprüft worden, um zu gewährleisten, dass die Stresstestmodelle wie beabsichtigt funktioniert und mit den Rahmenvorgaben des Board übereingestimmt hätten.

Die Notenbank hat zudem ihre Kapitalanforderungen zum 1. Oktober bekanntgegeben. Diese bestehen aus einer Mindestkapitalanforderung von 4,5 Prozent, einem Stress-Kapitalpuffer von mindestens 2,5 Prozent und einem Kapitalzuschlag für global systemrelevante Banken von mindestens 1 Prozent. Die Gesamtkapitalanforderung reiche von 7 Prozent bis zu 13,4 Prozent bei Morgan Stanley.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2020 11:19 ET (15:19 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.