Immerhin geht es wieder - wenn auch in kleinerem Rahmen - los: Nachdem die italienische Regierung "grünes Licht" zu Kreuzfahrten signalisiert hat, will die Carnival-Tochter "Aida" wieder in See stechen, berichtet die Touristik-Zeitschrift fvw. Der Startschuss soll am 6. September mit einer Kurzreise ab Kiel fallen. Das normale Kreuzfahrt-Programm wird indes bis zum 30. September ausgesetzt. Und auch in den USA müssen sich die Kreuzfahrt-Liebhaber noch ein wenig gedulden.Eigentlich wollte Aida schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...