Der ATX gewann am Montag 1,33% auf 2224,13 Punkte. Year-to-date liegt der ATX nun 30,21% im Minus. Es gab bisher 68 Gewinntage und 86 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 31,13%, vom Low ist man 36,38% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2020 ist der Dienstag mit 0,55%, der schwächste ist der Donnerstag mit -0,62%. Die aktuell längste Serie: Wienerberger mit 3 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.63%) - die längste Serie dieses Jahr: Andritz 9 Tage (Performance: 14.27%). Die ATX-Stundenentwicklung vom Montag: In der Eröffnungsstunde bis 8 Uhr um +0,55 fester auf 2206,9 Punkte, dann 2213,9 (9 Uhr), 2205,9 (10 Uhr), 2217,9 (11 Uhr), 2217,9 (12 Uhr), 2209,9 (13 Uhr), 2215,9 (14 Uhr), 2217,9 (15 Uhr) und schliesslich der Schluss bei +0,23 Prozent mit 2222,9 ...

