NEW YORK (Dow Jones)--Zweigeteilt haben sich die US-Börsen am Montag gezeigt. Klare Tagesfavoriten waren Aktien aus dem Technologiesegment, das als Gewinner der Corona-Pandemie gilt, während Standardwerte zurückblieben. Der Subindex Technologie des S&P-500-Index machte einen Satz um 2,8 Prozent nach oben.

Alle drei großen Indizes schlossen den August mit einem Plus von mindestens 7 Prozent ab und erlebten damit teils zugleich den besten August seit 36 Jahren. Für den Nasdaq-Composite steht im abgelaufenen Monat sogar ein Plus von rund 10 Prozent zu Buche.

Der jüngste positive Impuls kommt von der US-Notenbank und deren Richtungswechsel, nun statt eines festen Inflationsziels ein durchschnittliches Inflationsniveau zu verfolgen. Für die Anleger ist das ein klares Signal, dass die Zinsen länger niedrig bleiben werden. Hinzu kommt als Treiber, dass immer wieder hoffnungsvolle Nachrichten zur Entwicklung von Corona-Impfstoffen die Runde machen.

Der Dow-Jones-Index gab um 0,8 Prozent nach auf 28.430 Punkte, wobei Walt Disney, JP Morgan und Boeing mit Einbußen von bis zu 2,7 Prozent am Ende lagen. Der S&P-500 tendierte knapp behauptet, die technologielastigen Nasdaq-Indizes gewannen bis zu 1,0 Prozent.

An der Nyse gab es 1.050 (Freitag: 2.037) Kursgewinner und 1.967 (968) -verlierer. Unverändert schlossen 79 (67) Titel.

Mit dem Ende der Urlaubszeit könnte es allerdings wieder unruhiger werden, warnten Beobachter. Wenn der Kongress aus der Sommerpause zurückkehre, dürfte dessen Uneinigkeit im Hinblick auf weitere Corona-Hilfsprogramme, wie sie die Notenbank des Landes fordert, wieder stärker in den Vordergrund rücken. Daneben geht der Präsidentschaftswahlkampf in die heiße Phase, und auch der Handelsstreit mit China schwelt weiter und birgt Unwägbarkeiten. So hat Peking am Wochenende im Streit um den Verkauf des US-Geschäfts der App Tiktok die Vorschriften für den Export von chinesischer Technologie verschärft. Zudem steht mit dem September ein traditionell schwieriger Börsenmonat bevor und mit der kalten Jahreszeit neue Gefahren in Sachen Corona-Pandemie.

Apple und Tesla jetzt viel billiger

Thema des Tages waren die zeitgleichen Aktiensplits bei den beiden Anlegerlieblingen und Highflyern Apple und Tesla. Nachdem die Kurse beider Unternehmen zuletzt luftige Höhen erreichten, wurden sie optisch billiger gemacht, um weitere Anleger anzuziehen. Apple-Aktionäre haben nun vier Mal so viele Aktien in ihren Depots, bei Tesla sind es fünf Mal so viele wie zuvor - allerdings zu einem entsprechend niedrigeren Kurs. Für Apple ging es als Dow-Tagessieger um 3,4 Prozent nach oben auf jetzt 129,04 Dollar, Tesla machten sogar einen Satz um 12,6 Prozent und kosten auch nach der Fünftelung immer noch 498,32 Dollar.

Laut Lindsay Bell vom Ally Invest entwickeln sich gesplittete Aktien im Jahr nach dem Split historisch betrachtet im Durchschnitt 15 Prozent besser als der S&P-500-Index.

Weil sich mit dem Apple-Split das Gewicht des Technologiesektors im Dow verringert hat, wurden zum Wochenstart bereits beschlossene Änderungen wirksam. Ziel ist es, so die US-Wirtschaft realistischer abzubilden. Salesforce.com, Amgen und Honeywell gehören nun dem Dow an, ihre Plätze räumen mussten Pfizer, Exxon Mobil und Raytheon. Honeywell verloren 1,8 Prozent, während Amgen und Salesforce kleine Gewinne einfuhren. Die drei Titel hatten im Vorfeld bereits von der Aufnahme profitiert. Exxon Mobil lagen 1,8, Raytheon 2,0 und Pfizer 0,4 Prozent im Minus.

Tiktok-Kauf wird komplizierter

Im Minus lagen die Aktien jener Unternehmen, denen zuletzt Interesse am Kauf von Tiktok nachgesagt wurde oder die dieses bekundet hatten. Mit der neuen Vorgabe aus China dürfte ein Kauf komplizierter werden. Walmart gaben um 1,0, Oracle um 1,2 und Microsoft um 1,5 Prozent nach.

Amazon gewannen 1,4 Prozent. Der Online-Versandhändler Amazon hat nach eigenen Angaben eine Erlaubnis der US-Flugsicherheitsbehörde für Paket-Zustellungen mit Drohnen erhalten. Das Lieferunternehmen UPS bekam bereits im vergangenen Jahr die Erlaubnis von US-Behörden, eine "Drohnen-Fluglinie" zu betreiben.

Eine Kursexplosion um über 170 Prozent erlebten Aimmune Therapeutics, befeuert von einem Übernahmeangebot von Nestle. Die Schweizer sind an Aimmunes Medikament Palforzia gegen Erdnussallergie interessiert und bewerten das Unternehmen insgesamt mit 2,6 Milliarden Dollar.

Dollar leidet weiter unter neuer Notenbank-Taktik

Der Dollar war weiter auf dem Weg nach unten, der Dollar-Index gab um 0,2 Prozent nach. Der Euro stand mit 1,1935 zuletzt nicht weit entfernt von seinem Jahreshoch bei 1,1966 Dollar. Auf den höchsten Stand seit Mai 2019 ist derweil der Yuan gegenüber dem Dollar gestiegen. Der Dollar leidet weiter unter den jüngsten Beschlüssen der US-Notenbank, die deren geldpolitisch lockeren Kurs untermauern. Goldman Sachs rechnet mit einer verstärkten Abwertung. Die Societe Generale sieht den Euro bis kommendes Jahr bis auf 1,25 Dollar steigen.

Der schwächere Dollar stützte die Preise der in Dollar gehandelten Rohstoffe kaum. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,3 Prozent. Händler verwiesen auf Angaben der US-Energiebehörde, wonach die Ölproduktion in den USA im Juni zum Mai um 4,2 Prozent gestiegen war. Der Goldpreis zog leicht an, Beobachter verwiesen auf höhere Inflationserwartungen als tendenziell stützend.

Bei den Staatsanleihen tat sich wenig, die Zehnjahresrendite sank auf 0,70 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.430,05 -0,78 -223,82 -0,38 S&P-500 3.500,31 -0,22 -7,70 8,34 Nasdaq-Comp. 11.775,46 0,68 79,82 31,24 Nasdaq-100 12.110,70 0,96 114,84 38,68 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,12 -3,5 0,15 -108,5 5 Jahre 0,26 -0,6 0,26 -166,8 7 Jahre 0,49 -0,2 0,49 -176,2 10 Jahre 0,70 -1,7 0,72 -174,4 30 Jahre 1,48 -2,3 1,50 -159,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:21 Fr, 17:59 Uhr % YTD EUR/USD 1,1932 +0,20% 1,1899 1,1901 +6,4% EUR/JPY 126,38 +0,63% 125,69 125,32 +3,7% EUR/CHF 1,0787 +0,21% 1,0751 1,0759 -0,6% EUR/GBP 0,8927 +0,09% 0,8925 0,8923 +5,5% USD/JPY 105,91 +0,44% 105,51 105,31 -2,6% GBP/USD 1,3366 +0,11% 1,3332 1,3338 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,8503 -0,16% 6,8544 6,8630 -1,7% Bitcoin BTC/USD 11.727,01 +1,09% 11.659,26 11.543,00 +62,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,80 42,97 -0,4% -0,17 -25,3% Brent/ICE 45,57 45,81 -0,5% -0,24 -26,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.968,79 1.963,47 +0,3% +5,33 +29,8% Silber (Spot) 28,17 27,48 +2,5% +0,69 +57,8% Platin (Spot) 933,13 929,60 +0,4% +3,53 -3,3% Kupfer-Future 3,04 3,00 +1,4% +0,04 +7,7% ===

