euromicron AG in Insolvenz: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2019 / Jahresabschluss 01.01. -22.12.2019DGAP-Ad-hoc: euromicron AG in Insolvenz / Schlagwort(e): Stellungnahme euromicron AG in Insolvenz: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2019 / Jahresabschluss 01.01. -22.12.201910.08.2020 / 18:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Neu-Isenburg, 10.08.2020 - Der Geschäftsbericht 2019 sowie der Jahresabschluss der euromicron AG für den Zeitraum 01.01. - 22.12.2019 wurden durch den Insolvenzverwalter festgestellt und auf der Website unter dem Link https://www.euromicron.de/finanzberichte?date=2019 veröffentlicht. Eine Veröffentlichung der vorbenannten Dokumente im Bundesanzeiger erfolgt zeitnah.Mitteilende Person: Dr. Jan Markus Plathner Insolvenzverwalter der euromicron AG Telefon: +49 69 631583-0 info@euromicron.de10.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1114581 10.08.2020 CET/CEST