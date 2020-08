FRANKFURT (Dow Jones)--Der auf deutsche Büroimmobilien spezialisierte Immobilienmanager Alstria Office REIT-AG will für das vergangene Jahr nun doch eine Dividende von 0,53 Euro je Aktie zahlen. Der Vorstand beschloss am Montag die Ausschüttung von 52 Cent je Aktie zuzüglich einer "grünen Dividende" von 1 Cent für das Geschäftsjahr 2019, wie das Unternehmen mitteilte. Alstria Office hatte im Februar eine Dividende in dieser Höhe in Aussicht gestellt, den Vorschlag Ende März aber wegen der ungewissen Folgen der Coronavirus-Pandemie zurückgezogen.

Auch die Hauptversammlung, die für den 23. April einberufen worden war, wurde abgesagt. Sie soll nun am 29. September als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre nachgeholt werden, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

August 10, 2020 12:57 ET (16:57 GMT)

