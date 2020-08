Seit meiner Rede am 01.08. in Berlin, wird nicht nur gegen mich medial alles aufgefahren, sondern auch alle anderen Freidenker sind betroffen. Man versucht mit allen Mitteln unsere Existenzgrundlage zu vernichten. Das Undenkbare ist nun passiert: eine Hamburger Anwaltskanzlei, die die Interessen eines Megastars aus den USA vertritt, ist mit Forderungen an mich herangetreten. Was genau passiert ist, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...