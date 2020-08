Die österreichische Versicherungsgruppe Vienna Insurance hat einen ersten Einblick auf die demnächst bekannt werdenden Halbjahreszahlen gegeben. Sonderlich große Überraschung dürfte es nicht geben. So rechnet das Versicherungsunternehmen damit, vor Steuern rund 200 Millionen € verdient zu haben. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum wäre dies ein Rückgang um rund 22,5 %.Indes: Offenbar sind hier als größte Belastung Abschreibungen auf Firmenwerte bei den Töchtern in Bulgarien, Kroatien und Georgien zu identifizieren. Hier hat die Versicherungsgruppe nach eigenen Angaben rund 120 Millionen € an Abschreibungen vorgenommen. Damit reagiert man auf Empfehlungen der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

