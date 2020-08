Facebook arbeitet derzeit an mehreren Zahlungsdiensten wie Libra, Facebook Pay und Whatsapp Pay. Eine neue Abteilung soll die Strategien einheitlich weiterentwickeln. Bei Facebook soll sich jetzt eine neue Abteilung um die verschiedenen Bezahlsysteme des Konzerns kümmern. David Marcus, Mitgründer von Libra, leitet die Gruppe namens Facebook Financial, kurz F2, wie Bloomberg berichtet. Projekte gemeinsam entwickeln "Über Facebook läuft eine Menge Geschäftliches", sagte Marcus gegenüber Bloomberg. "Es fühlte sich richtig an, die Strategie rund um ...

