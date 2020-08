Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 10 août/August 2020) - The common shares of Axiom Capital Advisors Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Axiom Capital Advisors Inc.'s business is to form subsidiaries and sell a minority interest to companies looking to raise funds from investors that want to use their registered funds, such as RRSPs and TFSAs. In addition, Axiom will offer to manage the administration portion of the capital raised by the subsidiary under a separate administration agreement.

_________________________________

Les actions ordinaires de Axiom Capital Advisors Inc. ont été approuvées pour l'inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

L'activité d'Axiom Capital Advisors Inc. consiste à former des filiales et à vendre une participation minoritaire à des entreprises qui cherchent à lever des fonds auprès d'investisseurs qui souhaitent utiliser leurs fonds enregistrés, tels que les REER et les CELI. Par ailleurs, Axiom proposera de gérer la partie administration du capital levé par la filiale dans le cadre d'un accord d'administration distinct.

Issuer/Émetteur: Axiom Capital Advisors Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): ACA Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 6 472 100 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 0 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: 05465N 10 6 ISIN: CA 05465N 10 6 9 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 13 août/August 2020 REVISED Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 juin/June Transfer Agent/Agent des transferts: Alliance Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for ACA. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com