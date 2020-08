DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz:



"Wohin soll er aber die SPD ziehen? Kühnert, Walter-Borjans und Esken blinken links. (.) Die SPD-Wählerschaft darf sich also auf einen Vizekanzler einstellen, der einen verbalen Klimmzug nach dem anderen hinlegen muss, um die drei an der Parteispitze zu befrieden, und sich dabei selbst noch ernst nehmen kann. Vielleicht gelingt der Spagat. Sollte Scholz die Linke mit seinem realpolitischen Kurs versöhnen, wäre das schon ein Erfolg an sich. Das Leiden der SPD an sich selbst und damit die eigene Selbstverzwergung hätten ein Ende."/yyzz/DP/fba

