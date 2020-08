Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TELEFONICA DEUTSCHLAND - Nach seinen Erfahrungen in der Corona-Krise prescht der Mobilfunkanbieter Telefonica Deutschland beim Umbau der Arbeitswelt vor - und schafft die Präsenzpflicht seiner Angestellten künftig völlig ab. Die Beschäftigten sollen künftig weitgehend eigenständig entscheiden, wo und wann sie arbeiten, sagte Telefonica-Personalvorständin Nicole Gerhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Viele - auch mich - hat es überrascht, wie reibungslos die Arbeit im Home-Office funktioniert. Dadurch ist ein Durchbruch gelungen", so Gerhardt. Künftig sollen Meetings bei dem Unternehmen grundsätzlich virtuell stattfinden und Dienstreisen um 70 Prozent reduziert werden. (RND)

HUAWEI - Die Sanktionen der USA gegen den chinesischen Elektronikkonzern Huawei haben Folgen: Das Unternehmen habe bald nicht mehr ausreichend Prozessoren für die Smartphone-Herstellung, sagte Richard Yu, Chef der Sparte für Verbraucherprodukte, auf einer Konferenz in China. Amerikanische Chiphersteller wie Qualcomm dürfen bereits keine Produkte mehr an Huawei liefern. Nun stellen auch Auftragsfertiger die Zusammenarbeit ein. Sie produzieren die Komponenten nach Designs von Huawei. Damit steht der Smartphone-Markt vor einer Umwälzung. (Handelsblatt S. 24/Börsen-Zeitung S. 6)

VOLKSWAGEN - Der Automobilhersteller Volkswagen warnt Indiens Regierung in sehr deutlichen Worten davor, immer höhere Mauern gegenüber China zu errichten. Der VW-Chef in Indien sprach von einem "alten sozialistischen Modell", wenn kritische Komponenten aus China weiter aufgehalten würden. "Wollen wir von hier exportieren, brauchen wir bestimmte Einfuhren wie Elektronik", sagte Gurpratap S. Boparai, Geschäftsführer von Volkswagen in Indien. (FAZ S. 22)

OTTO - Seit rund zwei Jahren sucht der Versandhändler Otto Group nach einem Partner für den Paketdienst Hermes. Nun kann das Unternehmen Vollzug melden: Der Finanzinvestor Advent beteiligt sich finanziell sowohl an der deutschen als auch an der britischen Tochter des Logistikers. (Handelsblatt S. 20)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2020 00:18 ET (04:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.