The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DK0XRN1 DEKA FESTZINS ANL 20/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0XRP6 DEKA FESTZINS ANL 20/26 BD00 BON EUR NCA CL7B XFRA BMG4141P1178 GROUND INTL DEV.LTD.HD-05 EQ00 EQU EUR NCA 5G4 XFRA CA1264621006 CT REIT EQ00 EQU EUR NCA CP1A XFRA CA1350382067 CANADA ENERGY PARTN.INC. EQ00 EQU EUR NCA F7E1 XFRA CA3442041024 FOKUS MINING CORP. EQ00 EQU EUR NCA PI8 XFRA CA65118M1032 NEWCORE GOLD LTD EQ00 EQU EUR NCA TRC1 XFRA CA8946478259 TREASURY METALS INC. EQ00 EQU EUR NCA VP2 XFRA CA91915B1085 VALEO PHARMA INC.CL.A EQ00 EQU EUR NCA 9A5 XFRA GB0000055888 DISCOVERIE GRP PLC LS-,05 EQ00 EQU EUR NCA T8T XFRA GB0008794710 TELECOM PLUS PLC LS-,05 EQ00 EQU EUR NCA 4NS XFRA HK0000376142 NISSIN FOODS CO. LTD EQ01 EQU EUR NCA FKV1 XFRA IE00BZ4BTZ13 CONROY GOLD+N.RES EO-,001 EQ01 EQU EUR YCA YIR XFRA KYG984191075 YIHAI INTER.HLD.DL-,00001 EQ01 EQU EUR NCA UERX XFRA MHY8897Y1804 TOP SHIPS DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA 7AY1 XFRA US00507W2061 ACTINIUM PHARMAC. DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA CE51 XFRA US13123X5086 CALLON PETROLEUM (DEL.) EQ01 EQU EUR N