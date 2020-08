FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTZB1 XFRA US9897011071 ZIONS BANCORPORATION N.A. 0.289 EURXIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.323 EUR3X8 XFRA US01883M1018 ALLZGI A.I.+T.O.DL-,00001 0.092 EUR9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.196 EURXONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.741 EURETY XFRA US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 0.792 EURXCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.085 EUR7DB XFRA US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 0.319 EURCGE XFRA US23131L1070 CURO GRP HLDGS DL-,001 0.047 EURIMK XFRA KYG476341030 IMAX CHINA HLDG HD -,0001 0.017 EUR77S XFRA US80283M1018 SANTAND.CONS.USA HL.DL-01 0.187 EURXFRA DE000HLB9NM4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/15 0.001 %2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.009 EURSP1 XFRA US73278L1052 POOL CORP. DL-,001 0.494 EURVEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.026 EURLN9A XFRA XS1196419854 LIBANON 15/30 MTN REGS 0.003 %E05 XFRA US27616P1030 EASTERLY GOV.PPTYS DL-,01 0.221 EURO1F XFRA ZAE000025284 OCEANA GRP RC-,001 0.048 EUR