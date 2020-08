FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HS4 XFRA SE0007075262 HOEVDING SVERIGE AB

EMC1 XFRA CH0016440353 EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01

XFRA CA8946471064 TREASURY METALS INC.

XFRA CA1350381077 CANADA ENERGY PARTN.INC.

XFRA MHY8897Y1648 TOP SHIPS DL-,01

XFRA US00507W1071 ACTINIUM PHARMAC. DL-,001

