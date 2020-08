Die Investoren geraten immer mehr in einer Dilemma in Sachen Aktienmärkte: entweder man handelt gegen die Fed (was man ja nicht tun soll..) - oder man kauft zu extrem teuren Bewertungen. In den letzten Tagen scheint das Motto zu sein: man verkauft das, was zuvor extrem gut gelaufen ist und kauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...