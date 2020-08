FRANKFURT (Dow Jones)--Uniper hat der Corona-Krise wie erwartet auch im zweiten Quartal getrotzt. Der Energieversorger erzielte im Halbjahr einen bereinigten operativen Gewinn (EBIT) von 691 Millionen Euro. Das ist deutlich mehr als das Doppelte des Vorjahres (308 Millionen Euro). Analysten hatten im Schnitt mit 699 Millionen Euro gerechnet. Uniper konnte bereits auf starke Zahlen zum Jahresauftakt aufbauen. In den ersten drei Monaten waren bereits 651 Millionen Euro operativer Gewinn eingefahren worden.

Der bereinigte Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter kletterte von 189 Millionen auf 527 Millionen Euro. Ursächlich sind vor allem Verbesserungen im Gasgeschäft zum Jahresauftakt. In der Europäischen Erzeugung profitierte Uniper von Wasser- und Atomkraft. Gestiegene Strompreise konnten die gesunkene Produktion mehr als ausgleichen. Anders als im Vorjahr gab es Erträge aus dem britischen Kapazitätsmarkt. Preis- und mengenbedingt sanken die Aufwendungen für CO2-Zertifikate. Schwächer als im Vorjahr fiel die russische Stromerzeugung aus.

"Die positive Ergebnisentwicklung nach dem ersten Quartal hat sich im zweiten Quartal weiter fortgesetzt - allerdings wie erwartet nicht mehr mit der vorherigen Dynamik", sagte Finanzchef Sascha Bibert. Zu den wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 sagte er, es sei "derzeit nicht absehbar, dass sie Uniper in der Entwicklung wesentlich beeinflussen".

Die Jahresprognose hob Uniper deshalb am unteren Ende etwas an. So werden ein bereinigtes EBIT zwischen 800 Millionen und 1 Milliarde Euro (bisher: 750 Millionen und 1 Milliarde) und ein bereinigtes Nettoergebnis zwischen 600 und 800 Millionen Euro (bisher: 550 und 800 Millionen) angestrebt. 500 Millionen Euro aus dem Überschuss von 2020 sollen als Dividende ausgezahlt werden, bekräftigte das Unternehmen.

Uniper befindet sich zu 73,4 Prozent im Besitz von Fortum. Der staatliche finnische Versorger hat zugesagt, bis Ende nächsten Jahres auf volle Durchgriffsrechte bei dem Düsseldorfer Energiekonzern zu verzichten. Uniper erklärte, die mit den Arbeitnehmerns vereinbarte Arbeitsplatzsicherheit sei eine gute Grundlage, um den Prozess über die künftige strategische Ausrichtung mit dem Mehrheitsanteilseigner Fortum zu starten.

