Bewegung erwünscht: TwinWin-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index

Mit ausgewählten Discount- und Bonus-Zertifikaten können Anleger auch dann Gewinne erzielen, wenn sich der Preis des Basiswertes überhaupt nicht bewegt. Bei den TwinWin-Zertifikaten ist genau das Gegenteil der Fall. Mit diesen Zertifikaten stehen gerade dann interessante Renditechancen in Aussicht, wenn sich der Kurs des Basiswertes verändert.

Innerhalb vordefinierter Grenzen werden sowohl Kursrückgänge als auch -anstiege des Basiswertes für Anleger zu Gewinnen. Die Ertragschancen des aktuell zur Zeichnung angebotenen BNP-TwinWin-Zertifikates hängen von der zukünftigen Wertentwicklung des EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) ab.

Verluste werden zu Gewinnen

Der am 28.8.20 ermittelte Schlusskurs des EuroStoxx50-Index wird als Startkurs für das TwinWin-Zertifikat fixiert. Die Barriere wird sich bei 50 Prozent des Startkurses befinden, der Cap bei 118,50 Prozent. Wird der Startkurs beispielsweise bei 3.250 Indexpunkten gebildet, dann wird die Barriere bei 1.625 Punkten und somit deutlich unterhalb der langjährigen, im März 2009 verzeichneten Tiefststände, liegen.

Notiert der EuroStoxx50 während des gesamten Beobachtungszeitraumes, der sich vom 28.8.20 bis zum 28.8.24 erstreckt, oberhalb der Barriere, dann werden sich die Kursänderungen des Index innerhalb einer Spanne von minus 50 bis plus 18,50 Prozent für Anleger in Gewinne umwandeln. Auf der Oberseite begrenzt der Cap bei 118,50 Prozent das maximale Gewinnpotenzial auf 18,50 Prozent. Bei einem nachgebenden Indexstand ermöglicht das Zertifikat eine nahezu 50-prozentige Renditechance, da das Zertifikat - sofern der Index die Barriere während des Beobachtungszeitraumes niemals berührt oder unterschritten hat - mit dem Nennwert von 100 Prozent plus der negativen Indexentwicklung zurückbezahlt wird. Bei einem 40-prozentigen Rückgang wird die Rückzahlung mit 140 Prozent erfolgen, usw.

Unterschreitet der Index während des Beobachtungszeitraumes die Barriere, dann wird das Zertifikat mit der tatsächlichen Indexentwicklung zwischen dem 28.8.20 und dem 28.8.24 zurückbezahlt, wobei der Cap bei 118,50 Euro auch in diesem Fall das Gewinnpotenzial limitieren wird.

Das BNP-TwinWin-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index, fällig am 4.9.24, ISIN: DE000PZ9RJW1, kann noch bis 28.8.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 102,50 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit diesem TwinWin-Zertifikat können Anleger in den nächsten vier Jahren sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Notierungen des EuroStoxx50-Index positive Rendite erzielen.