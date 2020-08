Der asiatische Handel steht heute klar im Zeichen von Risk-On. Die Anleger in der Region sorgen vor allem dafür, dass die US-Futures wieder ins Plus gehen, nachdem die US-Benchmarks an der Wall Street streckenweise sehr schwach gehandelt wurden. Insbesondere die Technologie litt am Montag unter Abgaben bei gleichzeitig hohem Handelsvolumen.So auch das Bild am deutschen Aktienmarkt. Der Verlust beim TecDAX (-0,95 %) wich merklich von den anderen deutschen Benchmarks ab, die alle im Plus schließen konnten, wenn auch nur knapp. Der DAX ging am Ende bei 12.687,53 Punkten (+0,10 %) aus dem Rennen und der MDAX schloss 0,12 % höher bei 27.175,43 Punkten. Der DAX-Future notiert heute früh zeitweise mehr als 0,2 % höher bei mehr als 12.765 Punkten.

