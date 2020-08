Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Uniper hat der Corona-Krise wie erwartet auch im zweiten Quartal getrotzt. Der Energieversorger erzielte im Halbjahr einen bereinigten operativen Gewinn (EBIT) von 691 Millionen Euro. Das ist deutlich mehr als das Doppelte des Vorjahres (308 Millionen Euro). Analysten hatten im Schnitt mit 699 Millionen Euro gerechnet. Uniper konnte bereits auf starke Zahlen zum Jahresauftakt aufbauen. In den ersten drei Monaten waren bereits 651 Millionen Euro operativer Gewinn eingefahren worden.

Der bereinigte Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter kletterte von 189 Millionen auf 527 Millionen Euro. Ursächlich sind vor allem Verbesserungen im Gasgeschäft zum Jahresauftakt. In der Europäischen Erzeugung profitierte Uniper von Wasser- und Atomkraft. Gestiegene Strompreise konnten die gesunkene Produktion mehr als ausgleichen. Anders als im Vorjahr gab es Erträge aus dem britischen Kapazitätsmarkt. Preis- und mengenbedingt sanken die Aufwendungen für CO2-Zertifikate. Schwächer als im Vorjahr fiel die russische Stromerzeugung aus.

"Die positive Ergebnisentwicklung nach dem ersten Quartal hat sich im zweiten Quartal weiter fortgesetzt - allerdings wie erwartet nicht mehr mit der vorherigen Dynamik", sagte Finanzchef Sascha Bibert. Zu den wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 sagte er, es sei "derzeit nicht absehbar, dass sie Uniper in der Entwicklung wesentlich beeinflussen".

Die Jahresprognose hob Uniper deshalb am unteren Ende etwas an. So werden ein bereinigtes EBIT zwischen 800 Millionen und 1 Milliarde Euro (bisher: 750 Millionen und 1 Milliarde) und ein bereinigtes Nettoergebnis zwischen 600 und 800 Millionen Euro (bisher: 550 und 800 Millionen) angestrebt. 500 Millionen Euro aus dem Überschuss von 2020 sollen als Dividende ausgezahlt werden, bekräftigte das Unternehmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), Köln

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 2Q, Wien

07:40 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 1H, Hamburg

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 2Q, Bremen

10:00 DE/Adidas AG, Online-HV

10:00 DE/Baader Bank AG, Online-HV

10:30 GB/Prudential plc, Ergebnis 1H, London

14:00 DE/BioNTech SE, Telefonkonferenz zum Ergebnis 2Q, Mainz

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +77.500 Personen zuvor: -28.100 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,2% zuvor: 3,9% -DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen August PROGNOSE: +54,5 Punkte zuvor: +59,3 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -67,5 Punkte zuvor: -80,9 Punkte -US 14:30 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 GB/Auktion 0,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2025 im Volumen von 3,25 Mrd GBP 12:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2057 im Volumen von 1,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.779,00 0,26 S&P-500-Future n.def. n.def. S&P-500-Indikation 3.369,50 0,26 Nasdaq-100-Indikation 11.125,00 0,37 Nikkei-225 22.748,57 1,87 Schanghai-Composite 3.401,06 0,65 +/- Ticks Bund -Future 177,33 -7 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.687,53 0,10 DAX-Future 12.745,50 0,39 XDAX 12.753,73 0,40 MDAX 27.175,43 0,12 TecDAX 3.028,24 -0,95 EuroStoxx50 3.259,71 0,22 Stoxx50 2.957,51 0,37 Dow-Jones 27.791,44 1,30 S&P-500-Index 3.360,47 0,27 Nasdaq-Comp. 10.968,36 -0,39 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,40 +20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem freundlichen Start an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Die teils starken Vorlagen aus Wall Street dürften auch hier zu einer Belebung des Kursgeschehens führen. Bemerkenswert an Wall Street sei die Hinwendung zu Konjunkturwerten gewesen, heißt es im Handel. Die klassischen Industrieaktien im Dow-Jones-Index waren gesucht, während es für Technologiewerte leicht abwärts ging. Dies sei ein klassisches Zeichen, dass Inflation wieder ein Thema werde, hieß es von Analysten. Im Fokus am Dienstag stehen überwiegend Zahlen der zweiten Reihe und der ZEW-Indikator für die Konjunkturerwartungen in Deutschland. Nachdem hierzulande zuletzt die Auftragseingänge und die Industrieproduktion nicht so schlimm wie befürchtet ausgefallen waren, erhofft man sich auch von diesen Daten klar positive Signale.

Rückblick: Etwas fester - Im Fokus stand erneut US-Präsident Donald Trump: Er hat am Wochenende per Dekret in den parteipolitischen Streit um ein neues Hilfspaket eingegriffen und eine weitere wöchentliche Zahlung an US-Arbeitslose angeordnet. Derweil köchelt der US-China-Konflikt weiter. Peking hat in Reaktion auf die US-Maßnahmen in der vergangenen Woche ebenfalls Sanktionen gegen Einzelpersonen verhängt. Fester zeigte sich der Sektor der europäischen Öl- und Gaswerte, der um 1,5 Prozent zulegte. Für Royal Dutch Shell ging es um 1,7 Prozent nach oben, für BP um 2,8 Prozent. Hier stützten Aussagen von Aramco-CEO Amin Nasser, wonach die globale Nachfrage nach Öl anzieht. Aktien der Reisebranche erholten sich. So ging es für den Kurs des Kreuzfahrtanbieters Carnival um 9,3 Prozent nach oben, für Tui um 8,5 Prozent und für Easyjet um 5,1 Prozent. Carnival will ab September wieder Reisen seiner Marke Aida anbieten. Lufthansa kletterten um 6,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Tagesgewinner im DAX waren MTU Aero mit plus 4,5 Prozent. Die Übernahmeofferte von Thermo Fisher in Höhe von 43 Euro je Qiagen-Aktie lief am Montag um Mitternacht Frankfurter Zeit aus. Per Freitag 14 Uhr MESZ waren 16,95 Prozent des Grundkapitals eingereicht, die Mindestannahmeschwelle für den Deal liegt mit 66,67 Prozent weit darüber. Qiagen legten um 0,6 Prozent auf 40,23 Euro zu. In der dritten Reihe legte Bertrandt wie erwartet schwache Zahlen vor, die Aktien verloren 1,8 Prozent. QSC legten um 4,2 Prozent zu nach etwas besseren Zahlen. Eine Verkaufsempfehlung durch Warburg drückte New Work um 4,9 Prozent. MAX21 reagierten mit Aufschlägen von 61,3 Prozent auf die Anhebung der Jahresziele.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem insgesamt freundlichen nachbörslichen Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Kräftig gesucht waren Hellofresh mit einer angehobenen Prognose. Die Aktie verteuerte sich um 6,5 Prozent. Alstria Office gewannen nach Zahlen 1,5 Prozent. Hornbach Baumarkt rückten um 2 Prozent vor, nachdem das Unternehmen ebenfalls die Prognose angehoben hatte.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Aktienkurse an der Wall Street sind am Montag in gegensätzliche Richtungen gelaufen. Die teilweise zurückgebliebenen konjunktursensitiven Aktien waren gefragt, während die heißgelaufenen Technologiewerte gemieden wurdem. Der Dow wurde gestützt von Industriewerten wie Boeing (+5,5 Prozent), Raytheon (+4,9 Prozent) oder Caterpillar (+5,3 Prozent). Positiv vor allem für Konsum- oder Energieaktien wurde zudem gewertet, dass US-Präsident Donald Trump per Dekret eine Reihe von Hilfsmaßnahmen angeordnet hat. Als bullishes Zeichen wurde die Stärke des Dow Jones Transportation Average gewertet, dessen Aktien FedEx (+9 Prozent) und United Parcel Service (+1,7 Prozent) kräftig vorrückten.

Für die Aktien von Berkshire Hathaway ging es um 1,5 Prozent nach oben. Das Investmentvehikel von Großinvestor Warren Buffett hat im zweiten Quartal massiv von der Erholung der Aktienmärkte profitiert. Die Hotelkette Marriott hat im zweiten Quartal einen Verlust geschrieben. Das Unternehmen sieht aber Zeichen für eine Erholung. Die Aktie kletterte um 3,6 Prozent.

US-Anleihen waren nicht gesucht. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 1,6 Basispunkte auf 0,58 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:45 Uhr Fr, 17:40h % YTD EUR/USD 1,1751 +0,09% 1,1794 1,1788 +4,8% EUR/JPY 124,69 +0,26% 124,72 124,80 +2,3% EUR/CHF 1,0754 +0,04% 1,0771 1,0765 -0,9% EUR/GBP 0,8980 -0,01% 0,9023 0,9034 +6,1% USD/JPY 106,11 +0,18% 105,77 105,87 -2,5% GBP/USD 1,3084 +0,10% 1,3071 1,3050 -1,3% USD/CNH (Offshore) 6,9479 -0,19% 6,9668 6,9682 -0,3% Bitcoin BTC/USD 11.849,26 +0,12% 11.974,26 11.663,26 +64,3%

