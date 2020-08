Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Sommerzeit ist Reisezeit. Normalerweise. Doch in diesem Jahr hat das Wort "Reisefieber" einen etwas bitteren Beigeschmack, zumal viele beliebte Urlaubsziele durch das Wiederaufflackern der Corona-Pandemie zum Risikogebiet erklärt wurden. Lang gehegte Reisepläne zu Verwirklichen ist in diesem Jahr also nicht ganz einfach und mitunter...

