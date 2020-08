FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer erneuten Anhebung der Prognose steuern die Papiere von Hellofresh am Dienstag auf ihr Rekordhoch zu. Dieses hatten sie mit 53,35 Euro vor gut einem Monat erreicht. Danach war der Kurs etwas abgefallen, hatte sich aber wieder rasch erholt. Hellofresh entwickelt sich immer mehr zu einem der größten Gewinner der Corona-Krise.



An diesem Dienstag gewannen die Titel des Kochboxenversenders im vorbörslichen Handel auf Tradegate 7,7 Prozent zum Xetra-Schluss auf 49,85 Euro. Die nochmalige Erhöhung des Ausblicks sei eine ziemliche Überraschung, sagte ein Händler.



Analyst Marcus Diebel von JPMorgan geht davon aus, dass die Marktschätzungen für Hellofresh nun steigen werden. Er selbst blieb aber bei seinem neutralen Anlagevotum mit einem Kursziel von 41 Euro, hält damit die Papiere also für zu teuer./ajx/jha/

HELLOFRESH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de