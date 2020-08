HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mosaic nach Quartalszahlen von 14 auf 16 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate seien dank Kosteneinsparungen positiv ausgefallen, schrieb Analyst Rikin Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch zeigten die produzierten Volumina des Düngemittelherstellers Stärke. Für Phosphate habe sich zudem der Ausblick verbessert./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2020 / 14:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US61945C1036

