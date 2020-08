Will man ein bestimmtes Ziel erreichen, grübelt man oft lange darüber, was man alles dafür tun muss. Manchmal, vielleicht sogar immer, ist es hingegen deutlich einfacher, bestimmte Dinge nicht zu tun. Lasst uns heute einmal versuchen, eine Negativ-Liste von Unternehmen aufzustellen, deren Aktien man garantiert nicht kaufen sollte. Zumindest dann nicht, wenn man langfristig den Markt schlagen möchte. Aktien von kurzsichtigen Unternehmen kaufen Investieren in Aktien funktioniert umso besser, je länger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...