Die Aktienmärkte haben gestern das Muster vom Freitag fortgesetzt: die zuvor so stark gelaufenen US-Tech-Werte eher schwach, während die bisher nicht so gut gelaufenen Sektoren deutlich zulegen konnten. Die Nachrichtenlage ist dünn, das Sommerloch wird immer größer. Spannendes passiert allerdings in Washington bei den Verhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...