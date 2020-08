Aurubis hat in seinem dritten Geschäftsquartal trotz eines Umsatzrückgangs den Gewinn operativ nahezu verdoppelt.Die Jahresprognose bestätigte der Rohstoffkonzern. Das Unternehmen habe trotz der Corona-Krise die Produktion an den Hüttenstandorten weitestgehend unbeeinträchtigt aufrechterhalten, sagte Aurubis-Chef Roland Harings. In der Pandemie habe sich die Robustheit des Geschäftsmodells gezeigt. Der Konzern verzeichnete im Quartal zwar einen Umsatzrückgang um 5 Prozent auf 2,883 Milliarden ...

