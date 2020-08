Wer bevorzugt mit dem Mac arbeitet, aber auf Windows-Programme nicht verzichten kann, greift zu einer Virtualisierungsmaschine wie Parallels Desktop. In Version 16 hat der Hersteller weiteren Feinschliff geleistet. Dadurch sollen Windows-Programme unter macOS flüssiger laufen, den Notebook-Akku besser schonen und sparsamer mit dem Speicher umgehen. Außerdem hat Parallels in der Pro Edition und Business Edition Funktionen ergänzt, die Entwicklern und Unternehmen den Einsatz von Windows-Software auf Apple-Computern erleichtern. In einigen Abo-Varianten von Parallels Desktop 16 ist erneut die ...

