Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ZEW-Indikator dürfte heute eine verbesserte Stimmung unter den Investoren signalisieren, so die Analysten der Helaba.Mit einem nachhaltigen Abwärtsimpuls auf den Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) würden die Analysten jedoch nicht rechnen, zumal es nicht zu einer deutlichen Stimmungsaufhellung kommen dürfte. Nach Einschätzung der Analysten werde der Future heute robust gehandelt. Der Future sei zunächst mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet, welche bis zum Handelsschluss sogar in Gewinne umgewandelt worden seien. Die Unterstützungslinie bei 176,57 rücke näher, sei jedoch intakt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...