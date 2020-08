FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer kauft für seine Pharmasparte ein britisches Biotech-Unternehmen, das an einem nicht-hormonellen Medikament zur Behandlung der häufigen Symptome der Wechseljahre bei Frauen arbeitet. Für KaNDy Therapeutics Ltd. legt der Konzern aus Leverkusen laut eigener Mitteilung 425 Millionen Dollar als Vorabzahlung auf den Tisch, darüber hinaus sind Meilensteinzahlungen von 450 Millionen Dollar bis zur Markteinführung des Medikaments vereinbart. Sollte diese gelingen, werden die Eigentümer auch am Umsatz durch Meilensteinzahlungen beteiligt. Hierfür sind dreistelligen Millionen-Beträge vorgesehen.

KaNDy Therapeutics habe kürzlich die klinische Phase IIb für seinen Wirkstoff NT-814 mit positiven Daten abgeschlossen, teilte Bayer mit. Voraussichtlich im nächsten Jahr beginne die klinische Phase III. Nach Zulassung könnte der Wirkstoff Umsätze in Höhe von mehr als 1 Milliarde Euro weltweit erzielen. Bis zu 75 Prozent aller Frauen leiden während des Klimakteriums unter Symptomen wie Hitzewallungen und Nachtschweiß. NT-814 ist ein Antagonist der Neurokin-1 und -3-Rezeptoren und laut Bayer der erste Wirkstoff einer neuen Therapieklasse.

Die letzte große Transaktion im Pharmabereich datiert von 2017. Damals gingen die Leverkusener eine Kooperation mit dem US-Unternehmen Loxo Oncology ein, mit der sie Zugriff auf die Entwicklung und Vermarktung zweier neuartiger Krebsmittel bekamen. Eines davon ist inzwischen unter dem Namen Vitrakvi auf dem Markt.

