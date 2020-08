Die deutsche Biotech-Gesellschaft konnte in den letzten Monaten einige Fortschritte auf dem Weg zur Kommerzialisierung von Remimazolam in vielen Ländern erzielen. DER AKTIONÄR hat mit dem Vorstandsvorsitzenden von Paion, Dr. Jim Phillips, über die jüngsten Entwicklungen und Chancen in China sowie bevorstehenden Meilensteine und Zulassungsentscheidungen gesprochen.Dr. Jim Phillips: Wir rechnen noch im Jahr 2020 mit der Markteinführung von Remimazolam in China.Bisher hat der chinesische Partner keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...