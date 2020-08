Mögliche Anleihe-Aufstockung - die Mutares SE & Co. KGaA prüft nach eigenen Angaben die Erhöhung ihrer im Februar 2020 begebenen vierjährigen Unternehmensanleihe um ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Zudem wird Mutares den Anleihegläubigern eine Änderung der bestehenden Anleihebedingungen vorschlagen. Die Mutares-Anleihe 2020/24 (ISIN: NO0010872864) hat bislang ein platziertes Volumen von 50 Mio. Euro.

Die endgültige Entscheidung über die Erhöhung des Emissionsvolumens der Anleihe wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen getroffen.

INFO: Pareto Securities wurde beauftragt, eine Reihe von Treffen mit interessierten Investoren zu arrangieren.

Mutares-Anleihe 2020/24

ANLEIHE CHECK: Die im Januar 2020 begebene Anleihe der Mutares SE & Co. KGaA verfügt über einen variablen Zinssatz (3-Monats-Euribor + 600 Basispunkte) und hat eine Laufzeit vom 14.02.2020 bis 14.02.2024. Im Rahmen der Emission wurden 50 Mio. Euro mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Die Anleihe, die an den Börsen in Frankfurt und Oslo gelistet ist, kann bis auf 80 Mio. Euro aufgestockt werden. Die Zinszahlung erfolgt vierteljährlich. Von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG ist die Anleihe mit mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. ...

