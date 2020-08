Die Aussicht auf weitere Corona-Hilfen in den USA lässt Dax-Anleger zugreifen. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Dienstag ein Prozent auf 12.808 Punkte. Zwar werde weiter um das neue Corona-Hilfspaket in den USA gebangt, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

