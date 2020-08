Mainz (ots) - Feiertage sind Unterbrechungen des Alltags, und viele nutzen sie für Ausflüge. Benediktinerpater Nikodemus Schnabel besucht in seiner Sendung "Ein guter Grund zu feiern" an Mariä Himmelfahrt, Samstag, 15. August 2020, 16.40 Uhr, Bergarbeiter im Kalibergbau.Kalisalze sind essenziell für die Nahrungsmittelversorgung und werden bei der Herstellung von Düngemittel verwendet. "Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan", so steht es in der Bibel. Doch wie kann sich die wachsende Weltbevölkerung nachhaltig ernähren? Millionen Menschen leiden unter Hunger, und der Klimawandel fordert die Agrarwissenschaftler heraus: Sie suchen nach Lösungen, möglichst effektiv und nachhaltig die Versorgung mit Lebensmitteln zu garantieren.Seine Feiertagsausflüge führen Pater Nikodemus immer wieder zu außergewöhnlichen Menschen in herausfordernden Situationen und geben Anlass, sich Gedanken über das Leben zu machen.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/lebenistmehrSendungsseite: https://zdf.de/gesellschaft/ein-guter-grund-zu-feiernhttps://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4676045