MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Deutz nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,80 Euro belassen. Der Motorenhersteller habe einen sehr schwachen Auftragseingang, einen deutlichen Umsatzrückgang und ein klar negatives operatives Ergebnis (Ebit) berichtet, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sehe sich das Unternehmen immer noch nicht in der Lage, einen sicheren Jahresausblick zu geben. Doch trotz der Enttäuschung über den hohen Verlust in der ersten Jahreshälfte und des anhaltend schwierigen Marktumfelds sieht er die Aktie als attraktiv bewertet an. Die Profitabilität sollte sich in den kommenden Jahren massiv verbessern und Deutz halte an den optimistischen Zielen für 2022 fest./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 08:35 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006305006

