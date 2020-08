DAX zieht auf 12.800 Punkte hoch von Christian Zoller Guten Morgen, der DAX bewegte sich auch am Vortag weiterhin weitgehend zwischen 12.600 und 12.700 Punkten. Kurz nach Börseneröffnung erreichte der DAX im Tageshoch 12.753 Punkten, in der Folge rauschte der Index aber wieder deutlich bis auf 12.605 Punkte ab. Zur Schlussglocke notierte der DAX dann bei 12.687 Punkten. Und damit weiterhin unter dem Widerstand von 12.700 Punkten. Vorbörslich zeigt sich der DAX am frühen Dienstagmorgen bei 12.790 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...