Trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Halbjahr von über einem Drittel (minus 35,5 Prozent auf 368 Mio. Euro) hält die Raiffeisen Bank International (RBI) an ihrem Ausblick für das Gesamtjahr fest und rechnet mit einem geringen Kreditwachstum für 2020. Das teilte die Bank am Dienstag mit. Auch an der Dividendenpolitik ändert die Bank vorerst nichts. Wegen des weltweiten Wirtschaftseinbruchs rechnet ...

