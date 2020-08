...am Drohnenmarkt. Die Franzosen gelten in Europa als Leitfigur für Drohnen in der ziivilen Fertigung. Immerhin: 100 Mio. Euro Marktwert für etwa 40 Mio. Euro Umsatz sind eine Leitgröße. Wir sind von Anfang an dabei und erwägen eine Aufstockung der Position nach den jüngsten Nachrichten. Wo bleiben die Deutschen? Unter ferner liefen...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

PARROT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de