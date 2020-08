Canopy Growth VS. Tilray: Welcher Cannabis-Titel ist aussichtsreicher?

Es wird wieder spannend im Cannabis-Bereich. Zwei der führenden Produzenten, Canopy Growth (WKN: A140QA / ISIN: CA1380351009) und Tilray (WKN: A2JQSC / ISIN: US88688T1007), haben am Montag ihre neusten Geschäftszahlen präsentiert, die zu kräftigen Kursausschlägen der entsprechenden Aktien geführt haben. Während Canopy die Analysten positiv überrascht hat, musste Tilray einen weiteren Rückschlag verzeichnen.

Analysten-Erwartungen übertroffen

Canopy Growth ist erfolgreich in das neue Geschäftsjahr 2020/2021 gestartet, wie die jüngsten Zahlen zum ersten Quartal (per Ende Juni 2020) belegen, die am Montag präsentiert worden sind. So wurde der Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 110 Mio. kanadische Dollar (89 Mio. US-Dollar) gesteigert. Die Analysten hatten hier nur mit einem Umsatz von im Schnitt 99 Mio. kanadischen Dollar gerechnet.

Verluste eingegrenzt

Der Verlust wurde gegenüber dem ersten Geschäftsquartal 2019/2020 von 186 Mio. kanadische Dollar auf 109 Mio. kanadische Dollar beziehungsweise von 0,54 auf 0,30 kanadische Dollar je Aktie eingegrenzt. Mit diesen Zahlen wurden die Erwartungen der Analysten ebenfalls deutlich übertroffen. Die Prognose für das erste Geschäftsquartal lag hier bei einem Verlust je Aktie von im Mittel 0,46 kanadischen Dollar.

