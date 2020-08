Zwischen Nvidia und der Softbank könnte es zu einem der größten Deals der Halbleiter-Geschichte kommen. In der Chipbranche könnte sich etwas Unglaubliches anbahnen: Denn sowohl Bloomberg als auch die Financial Times berichteten vergangene Woche, dass Nvidia ARM übernehmen will. Die Gespräche laufen laut Insidern schon seit vergangenem Monat - und der Kaufpreis dürfte deutlich über 32 Milliarden Dollar liegen. Es wäre der größte Deal, den die Branche jemals gesehen hätte.Aktuell gehört ARM zur Softbank-Holding, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...