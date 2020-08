Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SEUnternehmen: Valneva SE ISIN: FR0004056851Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.08.2020 Kursziel: EUR7,40 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFAFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 7,40. Zusammenfassung: Die stockende Erholung des internationalen Reiseverkehrs veranlasste das Management, im H1-Bericht die Guidance für die Produktumsätze für das Geschäftsjahr 2020 weiter nach unten zu korrigieren. Die EBITDA-Guidance für das Gesamtjahr von EUR0 Mio. bis EUR-10 Mio. liegt nun über dem Niveau von EUR-35 Mio. von Ende Februar, da das Unternehmen seine Erwartung hinsichtlich des Teils der EUR130 Mio. Vorauszahlung von Pfizer, der in diesem Jahr als Umsatz verbucht werden kann, von EUR10 Mio. - EUR30 Mio. auf EUR40 Mio. - EUR50 Mio. revidiert hat. Valneva dürfte in den nächsten Wochen und Monaten reichlich positive Nachrichten generieren. Diese beinhalten einen neuen Ixiaro-Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium (in Kürze zu erwarten); den Abschluss einer vollständigen Liefervereinbarung zwischen Valneva und der britischen Regierung für den SARS-CoV-2-Impfstoffkandidaten VLA2001, der voraussichtlich noch in diesem Jahr in klinische Studien aufgenommen wird; den Abschluss der Phase-III-Strategie für den Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15; und die Einleitung der Phase-III-Studie des Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 im vierten Quartal. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR7,40 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 7.40 price target. Abstract: The halting recovery in international travel caused management to make a further downward revision of guidance for FY/20 product sales in the H1 report. But full year EBITDA guidance at EUR0m - EUR-10m is now above the end February level of up to EUR-35m because the company has revised up its expectation of the portion of the EUR130m upfront payment from Pfizer bookable as revenue this year from EUR10m - EUR30m to EUR40m - EUR50m. Meanwhile Valneva looks set to generate abundant positive newsflow over the next few weeks and months. This includes a new Ixiaro contract with the U.S. Department of Defense (expected imminently); finalisation of a full supply agreement between Valneva and the UK government for the SARS-CoV-2 vaccine candidate VLA2001, which is expected to enter clinical trials later this year; finalisation of the phase III strategy for the Lyme Disease candidate VLA15; and initiation in Q4 of the phase III trial of the Chikungunya vaccine candidate VLA1553. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR7.40. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21327.pdfKontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.