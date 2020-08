Wien (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet gab es gestern keine Corporate-Emission am EUR-Credit-Primärmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die EZB habe hingegen das wöchentliche Update zu den Anleiheankaufprogrammen veröffentlicht. Im Rahmen von PEPP seien vergangene Woche rund EUR 14 Mrd. angekauft worden (Bestände per 7. August: EUR 454 Mrd.). Angesichts des schwachen Primärmarktaufkommens seien die CSPP-Bestände erneut im Wesentlichen gegenüber der Vorwoche bei EUR 226 Mrd. (+1,7 Mrd.) unverändert gewesen. ...

