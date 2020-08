Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das britische Schatzamt wird heute mit zwei Anleihen im mittleren und ultralangen Laufzeitsegment am Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Helaba.Die Gilt 0,625% rentiere momentan auf einem Niveau von -0,08% und damit an der Abwärtstrendlinie von Anfang April. Der 5J-Spread zwischen britischen Staatspapieren und dem deutschen Pendant belaufe sich aktuell auf 64 Basispunkte und damit oberhalb der Abwärtstrendlinie von Anfang Mai. (11.08.2020/alc/a/a) ...

