Wien (www.anleihencheck.de) - Der Sentix Index, erster Konjunkturindex für den Monat August, ist laut gestrigem Newsflow zum vierten Mal in Folge gestiegen und erhöhte sich für die Eurozone auf -13,4 (von -18,2) Punkte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Lagewerte hätten um 8,2 Punkte angezogen, stünden mit -41,3 Punkten aber immer noch im rezessiven Bereich. Die Erwartungen würden mit +19,3 Punkten in der Nähe des Vormonatsstands bleiben. Die Konjunkturerholung dürfte nach diesen Daten voranschreiten, Ängste vor einer zweiten Corona-Infektionswelle könnten davon nicht abgeleitet werden. ...

