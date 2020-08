Die Diskussionen rund um die Sommerhitze, trockene Wälder und eine drohende Wasserknappheit in Städten haben zuletzt wieder zugenommen. Für Anleger lohnt ein Blick auf die Wasserbranche aber nicht nur aufgrund der aktuellen Hitzeperiode, weiß Investing.com-Analyst Robert Zach. New York, 11. August 2020 - In weiten Teilen Deutschlands herrschen tagsüber wieder über 30 Grad. Es ist das dritte extrem heiße Jahr in Folge. Zwar reden viele Nachrichtensprecher noch vom "schönen, sonnigen Wetter", wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...