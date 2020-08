"Mit dem Geschäftsverlauf sind wir unter den aktuellen Gegebenheiten zufrieden", sagt Michael Finger, Sprecher des Vorstands von Technotrans in Sassenberg. "Insgesamt entspricht er allerdings nicht unseren gesetzten Zielen. Positiv sehe ich die trotz Covid-19 erzielten Vertriebserfolge in der Bahntechnik. Hierdurch haben wir unsere führende Position in diesem Bereich weiter ausgebaut", so Finger weiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...