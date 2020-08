DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Solides erstes Halbjahr in herausforderndem UmfeldMeldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR Reinach (pta005/24.08.2020/07:00) - Die Aluflexpack AG ("Aluflexpack", "Gruppe"), ein führender europäischer Hersteller von qualitativ hochwertigen flexiblen Verpackungslösungen, konnte erfolgreich in das Geschäftsjahr 2020 starten. Im Vergleich zur Vorjahresperiode stieg der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2020 um +14,0% auf EUR 115,5 Mio. Die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens erwies sich in den meisten Endmärkten auch während der Coronavirus (COVID-19)-Pandemie als stabil. Im Berichtszeitraum erzielte die Gruppe ein EBITDA von EUR 18,3 Mio. Bereinigt um Einmaleffekte beträgt das EBITDA EUR 17,3 Mio. (H1 2019: EUR 14,0 Mio.). Die Investitionsausgaben sanken um -34,3% auf EUR 11,2 Mio. (H1 2019: 17,0 Mio. EUR). Angesichts des aktuellen Marktumfelds bestätigt der Konzern den im Februar gegebenen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020: Das Management erwartet einen Nettoumsatz zwischen EUR 220-230 Mio. und ein EBITDA vor Sondereffekten in einer Bandbreite von EUR 32-35 Mio. Starke Wachstumsdynamik in einem herausfordernden Umfeld Aluflexpack setzt den dynamischen Wachstumskurs der letzten Jahre fort. Im ersten Halbjahr 2020 belief sich der Konzernumsatz nach EUR 101,3 Mio. im ersten Halbjahr 2019 auf EUR 115,5 Mio. Dies entspricht einer rein organischen Umsatzsteigerung von 14,0%. Dieses Wachstum ist auf die starke Positionierung des Unternehmens in schnell wachsenden Endmärkten und eine in den meisten dieser Märkte stabil gebliebene Nachfrage zurückzuführen. Zudem gelang es dem Unternehmen, in einer Phase, die von Unsicherheit sowie dynamischen Märkten und Lieferketten geprägt war, Kundenanforderungen durch Agilität, Flexibilität und einem kompromisslosen Streben nach Qualität gerecht zu werden. "Dank einer engen Zusammenarbeit mit all unseren Partnern und Kunden gelang es uns, unsere Lieferketten stets aufrechtzuerhalten. Die strikte Einhaltung von Schutzmassnahmen und Hygienerichtlinien unter unseren Mitarbeitern erwies sich zusammen mit gutem Management des operativen Betriebs als unabdingbar für die Sicherstellung der Kontinuität im laufenden Geschäft in diesen schwierigen Zeiten: Bis heute waren all unsere Produktionsanlagen durchgehend voll funktionsfähig und wir konnten unverändert für unsere Kunden produzieren und an sie ausliefern. Wir haben hohes Vertrauen in die Stabilität unserer Organisation, sind gut aufgestellt und freuen uns auf die weitere Geschäftsentwicklung", sagt Igor Arbanas, CEO von Aluflexpack. Im ersten Halbjahr 2020 konnte Aluflexpack das Geschäft in den meisten Endmärkten ausbauen, insbesondere in den Bereichen Kaffee/Tee (+39% im Jahresvergleich), Tiernahrung (+18%), Milchprodukte (+16%) und Pharma (+15%). Der Umsatz im Süsswaren-Geschäft ging jedoch um -18% zurück. Die Gründe sind negative Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das diesjährige Osterfest sowie Unterbrechungen und Störungen in Vertriebskanälen für Süsswarenprodukte, für die Aluflexpack Premiumverpackungen herstellt. Nachhaltige Entwicklung des Ergebnisses Aluflexpack erzielte im ersten Halbjahr 2020 ein EBITDA von EUR 18,3 Mio. Bereinigt um insgesamt positive Sondereffekte, unter anderem im Zusammenhang mit weiteren Erträgen aus Versicherungszahlungen für den Ersatz von Anlagevermögen im Zusammenhang mit dem Feuervorfall im französischen Werk des Unternehmens im Juni 2019, belief sich das EBITDA auf EUR 17,3 Mio. (H1 2019: EUR 14,0 Mio.). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 15,0%. Der Anstieg ist vorwiegend auf positive Skaleneffekte und Effizienzsteigerungen zurückzuführen, die stärker wogen als vorübergehende Kostensteigerungen bei bestimmten Inputmaterialien im Zusammenhang mit COVID-19. Das EBIT stieg bereinigt um Sondereffekte von EUR 6,5 Mio. in der Vorperiode auf EUR 9,4 Mio. im ersten Halbjahr 2020, was die positiven Auswirkungen der in den letzten Jahren getätigten Investitionen unterstreicht. Das positive Nettoergebnis belief sich im ersten Halbjahr 2020 auf EUR 2,7 Mio. (H1 2019: EUR -8,0 Mio.) und spiegelt erhöhte Finanzaufwendungen wider, die aus negativen Bewertungseffekten offener Derivate zur Absicherung gegenüber Rohstoffpreis-Schwankungen sowie Währungsverlusten resultieren. Solide finanzielle Basis und robustes Geschäftsmodell Aluflexpack verfügt über eine solide finanzielle Basis: Zum 30. Juni 2020 betrug die Eigenkapitalquote des Unternehmens 62,6% (12/2019: 61,9%). Die Nettoliquiditätsposition lag bei EUR 5,6 Mio. Dies gibt dem Unternehmen im aktuellen Umfeld Spielraum, zusätzliche Chancen wahrzunehmen. Trotz der COVID-19-Pandemie blieb die strategische Ausrichtung und das Geschäftsmodell der Gruppe im ersten Halbjahr 2020 unverändert. Gemäss seiner Wachstumsstrategie investierte Aluflexpack im ersten Halbjahr 2020 EUR 11,2 Mio. in seine Plattform (1. Halbjahr 2019: EUR 17,0 Mio.). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Kapazitätserweiterungen in den Fokus-Endmärkten des Unternehmens, die weiterhin starke Nachfragetrends vorweisen. Bestätigung des Ausblicks Aluflexpack geht davon aus, dass die Nachfrage nach seinen Produktlösungen auch für den Rest des Geschäftsjahres 2020 stabil bleibt. Aus heutiger Perspektive bekräftigt die Konzernleitung den im Februar 2020 getätigten Ausblick. Man rechnet mit einem Nettoumsatz zwischen EUR 220-230 Mio. und einem EBITDA vor Sondereffekten zwischen EUR 32-35 Mio. Die genauen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Ergebnisentwicklung des Unternehmens können aus heutiger Sicht nicht vollständig beurteilt werden. (Finanzzahlen in MEur)* H1 2020 H1 2019 Veränderung ggü. Vorjahr Nettoumsatz 115,5 101,3 14,0% EBITDA 18,3 4,2 335,0% Bereinigtes EBITDA 17,3 14,0 23,7% Bereinigte EBITDA-Marge 15,0% 13,8% / EBIT (Operatives Ergebnis) 9,5 -5,1 / Bereinigtes EBIT 9,4 6,5 45,0% Bereinigte EBIT-Marge 8,1% 6,4% / Reingewinn 2,7 -8,0 / Barmittelzufluss aus operativem Geschäft 5,5 0,2 2.880,1% Barmittelzufluss aus Investitionstätigkeiten -11,2 -17,0 -34,3% Barmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeiten -5,4 21.2 / ROCE 10,7% 8,2% Eigenkapitalquote (%) 62,6% 61,9%** Nettoverschuldung (Nettoliquidität) -5,6 -12,1** Vermögenswerte gesamt 275,6 278,4** Mitarbeiter 1.248 1.215** *Eine genaue Überleitung von berichteten Zahlen gemäss IFRS zu bereinigten Zahlen findet sich im Halbjahresbericht der Aluflexpack-Gruppe auf Seite 14-16 wider. https://ir.aluflexpack.com/publications-3/?lang=en **Bilanzkennzahlen beziehen sich auf Werte zum Jahresende 2019. Über die Aluflexpack AG Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee/Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich und der Türkei auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 30. Juni 2020 auf ca. 1.248 Mitarbeiter. http://www.aluflexpack.com Disclaimer Some of the information contained in this press release may be forward-looking statements, Aluflexpack AG cautions that such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors, Aluflexpack AG undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements. (Ende) Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Lukas Kothbauer Tel.: +43 664 8581124 E-Mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1598245200734 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich.





